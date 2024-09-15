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Зуев Михаил Семенович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1901

Отец: Зуев Семен (Симеон) Федорович

Мать: Зуева Марфа Антоновна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_23.05.1901_крещение-27.05.1901 пол_М_ запись - 59 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Зуев Симеон Феодоров и законная жена Марфа Ан... Показать все
Крещение
27.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_23.05.1901_крещение-27.05.1901 пол_М_ запись - 59 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Зуев Симеон Феодоров и законная жена Марфа Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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