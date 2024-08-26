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(Трикина) Мария Яковлевна

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трикин Яков Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Восприемник
04.06.1878
Агрипина Ивановна (Трикина) Чуркина
Восприемник
01.03.1892
Антонина Ивановна (Трикина) Хлудова
Смерть
Неизвестно

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