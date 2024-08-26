(Трикина) Мария Яковлевна
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трикин Яков Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
04.06.1878
Агрипина Ивановна (Трикина) Чуркина
Восприемник
01.03.1892
Антонина Ивановна (Трикина) Хлудова
Смерть
Неизвестно