Хисматулин (М-Зарипова) Хабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматулин (М-Зарипова) Хабира

Хисматулин (М-Зарипова) Хабира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматулин Валиулла

Рождение ребёнка
28.07.1897

Сын: Богданов Набиулла Валиуллович

Отец ребёнка: Хисматулин Валиулла

Рождение ребёнка
1899

Сын: Богданов Рахматулла Валиуллович

Отец ребёнка: Хисматулин Валиулла

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.