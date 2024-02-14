Хисматулин (М-Зарипова) Хабира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хисматулин Валиулла
Рождение ребёнка
28.07.1897
Сын: Богданов Набиулла Валиуллович
Отец ребёнка: Хисматулин Валиулла
Рождение ребёнка
1899
Сын: Богданов Рахматулла Валиуллович
Отец ребёнка: Хисматулин Валиулла
Смерть
Неизвестно