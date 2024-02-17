Романова Klavdia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Klavdia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1904 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Karp

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Romanov Konstantin

Отец ребёнка: Romanov Ivan

Рождение ребёнка
1908

Сын: Romanov Kasian

Отец ребёнка: Romanov Ivan

с. Куликово, Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Romanov Ivan

Смерть
Неизвестно
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