Романова Klavdia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Karp
Рождение ребёнка
1904
Сын: Romanov Konstantin
Отец ребёнка: Romanov Ivan
Рождение ребёнка
1908
Сын: Romanov Kasian
Отец ребёнка: Romanov Ivan
с. Куликово, Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Romanov Ivan
Смерть
Неизвестно