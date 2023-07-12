Десятова Чепига Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятова Чепига Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1947

Отец: Чепига Александр Григорьевич

Мать: Чепига Кондратьева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1975

Дочь: Десятова Валерия Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1982

Сын: Десятов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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