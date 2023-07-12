Десятова Чепига Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1947
Рождение ребёнка
08.03.1975
Дочь: Десятова Валерия Николаевна
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Рождение ребёнка
09.12.1982
Сын: Десятов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
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