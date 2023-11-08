Первая жена Семиона Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая жена Семиона Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Савелий (Савва) Семионов

Отец ребёнка: Симеон Григорьев

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Антон Семионов

Отец ребёнка: Симеон Григорьев

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Мирон Савелиев

Отец ребёнка: Симеон Григорьев

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Семен (Симеон) Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Григорьев

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
До 1850

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