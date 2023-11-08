Первая жена Семиона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Антон Семионов
Отец ребёнка: Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мирон Савелиев
Отец ребёнка: Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Симеон Григорьев
Смерть
До 1850