Лаптева (Якименко) Нинель Павловна
Место рождения
Дата рождения05.07.1938
Дата смерти28.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1938
Отец: Якименко Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1961
Дочь: Лаптева Лия Андреевна
Отец ребёнка: Лаптев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Андрей Васильевич
Смерть
28.05.2022
Вологда, город Вологда, Вологодская область