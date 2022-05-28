Лаптева (Якименко) Нинель Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Якименко) Нинель Павловна

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Место рождения

Гора, Белозерский район, Вологодская область

Дата рождения

05.07.1938

Дата смерти

28.05.2022

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1938

Отец: Якименко Павел Иванович

Мать: Якименко Евдокия Петровна

Гора, Белозерский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1961

Дочь: Лаптева Лия Андреевна

Отец ребёнка: Лаптев Андрей Васильевич

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Рождение ребёнка
08.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Андрей Васильевич

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Смерть
28.05.2022
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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