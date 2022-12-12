Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Слободчукова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бурлаков Григорий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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