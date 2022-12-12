Чекалова (Голубкова) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Голубкова) Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1903 ст.

Муж: Чекалов Петр Ильич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.

Сын: Чекалов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Чекалов Петр Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1905 ст.

Сын: Чекалов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Чекалов Петр Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1906 ст.

Сын: Чекалов Александр Петрович

Отец ребёнка: Чекалов Петр Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.

Сын: Чекалов Николай Петрович

Отец ребёнка: Чекалов Петр Ильич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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