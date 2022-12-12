Чекалова (Голубкова) Агриппина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1903 ст.
Муж: Чекалов Петр Ильич
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Петр Ильич
Рождение ребёнка
05.11.1905 ст.
Сын: Чекалов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Чекалов Петр Ильич
Рождение ребёнка
22.11.1906 ст.
Сын: Чекалов Александр Петрович
Отец ребёнка: Чекалов Петр Ильич
Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Петр Ильич
Смерть
Неизвестно