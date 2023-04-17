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Ду-Лунь Анатолий Семёнович

Место рождения

Деревня Андроново, Ярцевский район, Смоленская область

Дата рождения

08.09.1933

Дата смерти

?.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1933

Отец: Ду-Лунь Семён Семёнович

Мать: Пантелеева Зинаида Ивановна

Деревня Андроново, Ярцевский район, Смоленская область
Год рождения по документам - 1932, фактически - 1933. Вещи и документы были утрачены при эвакуации из Ленинграда. Данные записывали со слов.
Рождение ребёнка
03.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ду-Лунь Анна Павловна

Луговое, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
?.09.1994
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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