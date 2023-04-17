Ду-Лунь Анатолий Семёнович
Место рожденияДеревня Андроново, Ярцевский район, Смоленская область
Дата рождения08.09.1933
Дата смерти?.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1933
Деревня Андроново, Ярцевский район, Смоленская область
Год рождения по документам - 1932, фактически - 1933. Вещи и документы были утрачены при эвакуации из Ленинграда. Данные записывали со слов.
Рождение ребёнка
03.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ду-Лунь Анна Павловна
Луговое, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
?.09.1994
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область