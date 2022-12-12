Петухов Филипп Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петухов Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1915
Дочь: Петухова Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область