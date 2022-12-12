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Петухов Филипп Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Петухов Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Николаевна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1915

Дочь: Петухова Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Николаевна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Екатерина Николаевна

Смерть
1950
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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