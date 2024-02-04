Токмаков Григорий Лукьянович Большой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмаков Григорий Лукьянович Большой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Токмаков Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токмаков Максим Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1701

Сын: Токмаков Давыд Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1712

Сын: Токмаков Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1721

Сын: Токмаков Авдей Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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