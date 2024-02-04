Токмаков Григорий Лукьянович Большой
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Токмаков Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токмаков Максим Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1701
Сын: Токмаков Давыд Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1712
Сын: Токмаков Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1721
Сын: Токмаков Авдей Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно