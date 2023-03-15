Романова (Матюкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Матюкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Матюков Яков Константинов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Бракосочетание
01.03.1946

Муж: Романов Николай

Рождение ребёнка
12.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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