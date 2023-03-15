Романова (Матюкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Матюков Яков Константинов
Мать: ?
Бракосочетание
01.03.1946
Муж: Романов Николай
Рождение ребёнка
12.02.1947
Рождение ребёнка
1949
Смерть
Неизвестно