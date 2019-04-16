Малянова Софья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малянова Софья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.2019

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.2019

Отец: Малянов Антон Александрович

Мать: Малянова Лилия

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