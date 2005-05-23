Вагнер Алина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер Алина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.2005

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2005

Отец: Вагнер Евгений Александрович

Мать: Светлана

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