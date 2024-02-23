Кислицын Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Евгений Васильевич

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Место рождения

Кемеровская обл. г.Прокопьевск

Дата рождения

25.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1993

Сын: Кислицын Захар Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.2005

Сын: Кислицын Трофим Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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