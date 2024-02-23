Кислицын Евгений Васильевич
Место рожденияКемеровская обл. г.Прокопьевск
Дата рождения25.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1993
Сын: Кислицын Захар Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.2005
Сын: Кислицын Трофим Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности