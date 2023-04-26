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Парамонов Илья

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Григорий Карпович

Мать: Потапова Анна Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Парамонова) Анна

Мать ребёнка: Парамонова Дарья Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Парамонов Тимофей

Мать ребёнка: Парамонова Дарья Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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