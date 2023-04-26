Парамонов Илья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапов Григорий Карпович
Мать: Потапова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Парамонова) Анна
Мать ребёнка: Парамонова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.06.1886
Сын: Парамонов Тимофей
Мать ребёнка: Парамонова Дарья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно