Липовцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1936
Дочь: Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна
Мать ребёнка: Липовцева (Суханова) Галина Ильинична
Рождение ребёнка
07.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липовцева (Суханова) Галина Ильинична