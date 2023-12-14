Липовцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1936

Дочь: Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна

Мать ребёнка: Липовцева (Суханова) Галина Ильинична

Рождение ребёнка
07.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липовцева (Суханова) Галина Ильинична

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