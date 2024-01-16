Лукина Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Лукьяновна
Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович
д. Раменье Фефиловское
Бракосочетание
Неизвестно
д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно