Лукина Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Степанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Лукин Евтихий Лукьянович

Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1767

Сын: Лукин Родион Лукьянович

Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Лукин Алексей Лукьянович

Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лукин Георгий Лукьянович

Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Лукьяновна

Отец ребёнка: Лукин Лукьян Емельянович

д. Раменье Фефиловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Лукьян Емельянович

д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно
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