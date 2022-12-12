Федосов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.12.1908

Дочь: Матрена Александровна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна

Сомово, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.03.1912

Дочь: Матвеева Марина Александровна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна

Сомово, Мценский район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Мария Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь (Тиф)
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