Федосов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1908
Дочь: Матрена Александровна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
04.03.1912
Дочь: Матвеева Марина Александровна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь (Тиф)