Асан Оглу Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1882 ст.
Дочь: Асан Оглу Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Асан Оглу Мария Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1882 год - мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асан Оглу Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно