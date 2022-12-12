Асан Оглу Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асан Оглу Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1882 ст.

Дочь: Асан Оглу Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Асан Оглу Мария Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1882 год - мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асан Оглу Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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