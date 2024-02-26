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Емельян Павлов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Павел Иванов (Ич)

Мать: Афимья Савина (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Никифорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Поликарп Емельянов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Аграфена Емельянова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Марья Емельянова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Евдокея Емельянова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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