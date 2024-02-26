Емельян Павлов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Павел Иванов (Ич)
Мать: Афимья Савина (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Никифорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Ирина Никифорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Аграфена Емельянова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Никифорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Марья Емельянова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Никифорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Евдокея Емельянова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Никифорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно