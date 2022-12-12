Никишина Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Коваленко Анна Константиновна

Отец ребёнка: Никишин Константин Тимофеевич

Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 19.02.1893 и 19.03.1893

Дочь: Ермиличева Домника Константиновна

Отец ребёнка: Никишин Константин Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.04.1911

Сын: Никишин Иван Константинович

Отец ребёнка: Никишин Константин Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Константин Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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