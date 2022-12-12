Никишина Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Коваленко Анна Константиновна
Отец ребёнка: Никишин Константин Тимофеевич
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 19.02.1893 и 19.03.1893
Дочь: Ермиличева Домника Константиновна
Отец ребёнка: Никишин Константин Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.04.1911
Сын: Никишин Иван Константинович
Отец ребёнка: Никишин Константин Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно