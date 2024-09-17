Васильева Евгения
Место рождения
Дата рождения01.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878 ст.
Отец: Архипов Василий
Мать: Саввина Татьяна
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Александров Яков
Отец ребёнка: Никифоров Александр
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Муж: Никифоров Александр
Рождение ребёнка
15.04.1893 ст.
Сын: Александров Иоанн
Отец ребёнка: Никифоров Александр
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Сын: Александров Виктор
Отец ребёнка: Никифоров Александр
Рождение ребёнка
16.07.1904 ст.
Дочь: Никифорова Мария
Отец ребёнка: Никифоров Александр
Смерть
Неизвестно