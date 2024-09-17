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Васильева Евгения

Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878 ст.

Отец: Архипов Василий

Мать: Саввина Татьяна

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Александров Яков

Отец ребёнка: Никифоров Александр

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Муж: Никифоров Александр

Рождение ребёнка
15.04.1893 ст.

Сын: Александров Иоанн

Отец ребёнка: Никифоров Александр

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.

Сын: Александров Виктор

Отец ребёнка: Никифоров Александр

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.07.1904 ст.

Дочь: Никифорова Мария

Отец ребёнка: Никифоров Александр

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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