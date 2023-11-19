Наседкин Гавриил Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1918
Рождение ребёнка
21.05.1919
Дочь: (Наседкина) Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Наседкина (Щербакова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
01.04.1922
Сын: Наседкин Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Наседкина (Щербакова) Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно