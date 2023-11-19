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Наседкин Гавриил Федорович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
28.01.1918

Жена: Наседкина (Щербакова) Татьяна Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.05.1919

Дочь: (Наседкина) Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Наседкина (Щербакова) Татьяна Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.04.1922

Сын: Наседкин Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Наседкина (Щербакова) Татьяна Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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