Пчелинцева Макрида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти28.08.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пчелинцев Федот Маркиевич
Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пчелинцева Алексей Маркиевич
Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пчелинцева Анна Маркиевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пчелинцев Наталья Маркиевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич
Смерть
28.08.1868
Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область