Пчелинцева Макрида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцева Макрида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

28.08.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчелинцев Маркиан Веденеевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пчелинцев Иван Маркиевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пчелинцев Федот Маркиевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пчелинцева Алексей Маркиевич

Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пчелинцева Анна Маркиевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пчелинцев Наталья Маркиевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Маркиан Веденеевич

Смерть
28.08.1868
Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

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