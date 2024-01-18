Куклинов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти16.02.1916 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Куклинов Петр Назарович
Бракосочетание
01.10.1880 ст.
Жена: Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1906 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1914 ст.
Сын: Куклинов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Васильевна
Смерть
16.02.1916 ст.