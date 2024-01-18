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Куклинов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

16.02.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Куклинов Петр Назарович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1880 ст.

Жена: Матрона Степановна

Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1914 ст.

Сын: Куклинов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Васильевна

Смерть
16.02.1916 ст.
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