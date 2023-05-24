Чернакова Любовь Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернаков Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Чернаков Вячеслав Генадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1983
Дочь: Локтева (Чернакова) Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Чернаков Вячеслав Генадьевич
Рождение ребёнка
09.05.1984
Сын: Чернаков Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Чернаков Вячеслав Генадьевич
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область