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Чернакова Любовь Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернаков Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Чернаков Вячеслав Генадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернаков Вячеслав Генадьевич

Рождение ребёнка
21.01.1983

Дочь: Локтева (Чернакова) Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Чернаков Вячеслав Генадьевич

Рождение ребёнка
09.05.1984

Сын: Чернаков Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Чернаков Вячеслав Генадьевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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