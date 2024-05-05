(Хаймурзина) Хуснуамаль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хаймурзина) Хуснуамаль

(Хаймурзина) Хуснуамаль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

1846 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбай Ишегулов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетбай Ишегулов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Миннихан Давлетбаев

Отец ребёнка: Давлетбай Ишегулов

Урманаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбай Ишегулов

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбай Ишегулов

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбай Ишегулов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.