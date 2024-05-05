(Хаймурзина) Хуснуамаль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давлетбай Ишегулов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Миннихан Давлетбаев
Отец ребёнка: Давлетбай Ишегулов
Урманаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1857
Смерть
Неизвестно