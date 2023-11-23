Елизавета Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Игнатий Иванов
Мать: неизвестно
Бракосочетание
06.02.1793
Муж: Николай Иоаннов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Иоаннов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Николай Иоаннов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кукобоевский Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Иоаннов
Кукобоевский Андрей Николаевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Николая Иоанновича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, а затем — в Вологодской ... Показать все
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Иоаннов
Смерть
Неизвестно