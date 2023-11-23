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Елизавета Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Игнатий Иванов

Мать: неизвестно

Бракосочетание
06.02.1793

Муж: Николай Иоаннов

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Иоаннов

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Николай Иоаннов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кукобоевский Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Иоаннов

Кукобоевский Андрей Николаевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Кукобоя Пошехонского уезда Николая Иоанновича. С 1815 года обучался в Пошехонском приходском училище, а затем — в Вологодской ... Показать все
Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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