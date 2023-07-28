Ульяния Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Нестерович

Рождение ребёнка
09.01.1827

Сын: Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Нестерович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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