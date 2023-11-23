Александр Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Александр Иосифович (ок. 1745 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Яковцева Ярославского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Ульяна, супруга священника Ивана Ильича. (о друг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ульяна Александрова
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно