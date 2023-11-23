Александр Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Александр Иосифович (ок. 1745 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Яковцева Ярославского уезда1 . О жене его данных нет. Дети: Ульяна, супруга священника Ивана Ильича. (о друг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ульяна Александрова

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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