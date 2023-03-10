Кучерова Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1913
Отец ребёнка: Кучеров Андрей Иванов
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1913 год имеется актовая запись №44 о рождении у Андрея Иванова Кучерова и законной жены его Ирин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно