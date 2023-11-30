Шалабанова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1882 ст.
Дочь: Шалабанова Агрипина Ильинична
Отец ребёнка: Шалабанов Илья Никонорович
Рождение ребёнка
25.10.1885 ст.
Дочь: Бещева (Шалабанова) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Шалабанов Илья Никонорович
Смерть
Неизвестно