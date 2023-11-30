Шалабанова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Илья Никонорович

Рождение ребёнка
15.06.1882 ст.

Дочь: Шалабанова Агрипина Ильинична

Отец ребёнка: Шалабанов Илья Никонорович

Рождение ребёнка
25.10.1885 ст.

Дочь: Бещева (Шалабанова) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Шалабанов Илья Никонорович

Смерть
Неизвестно

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