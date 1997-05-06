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Бабушкин Яков Тимофеевич

Место рождения

Черноозерская, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

02.11.1927

Дата смерти

06.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1927

Отец: Бабушкин Тимофей

Мать: Кузнецова Бабушкина Анастасия Ивановна

Черноозерская, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплых Александра Тимофеевна

Бракосочетание
03.03.1946

Жена: Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.02.1947

Дочь: Ядрова Бабушкина Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.03.1950

Дочь: Михайлова Бабушкина Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна

Смерть
06.05.1997

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