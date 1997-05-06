Бабушкин Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1927
Дата смерти06.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1946
Рождение ребёнка
15.02.1947
Дочь: Ядрова Бабушкина Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.03.1950
Дочь: Михайлова Бабушкина Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна
Смерть
06.05.1997