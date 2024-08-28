Най (Гунгер) Магдалена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1877
Муж: Най Иоганнес Якоб
Рождение ребёнка
24.12.1878
Сын: Neu Gustav Crictoth
Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Най) Анна Варвара
Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб
Смерть
Неизвестно