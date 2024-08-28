Най (Гунгер) Магдалена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Най (Гунгер) Магдалена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1877

Муж: Най Иоганнес Якоб

Рождение ребёнка
24.12.1878

Сын: Neu Gustav Crictoth

Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Най) Анна Варвара

Отец ребёнка: Най Иоганнес Якоб

Смерть
Неизвестно

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