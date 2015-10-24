Сгибнев Павел Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1936
Дата смерти24.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1936
Рождение ребёнка
22.10.1962
Рождение ребёнка
24.05.1964
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
22.04.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2015
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область