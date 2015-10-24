Сгибнев Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСгибнев Павел Константинович

Сгибнев Павел Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1936

Дата смерти

24.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1936

Отец: Сгибнев Константин Павлович

Мать: Сгибнева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Клавдия Ивановна

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
22.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сгибнева Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сгибнева Клавдия Ивановна

Смерть
24.10.2015
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close