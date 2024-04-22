Анферов Егор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти30.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анферова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Анферова (Шурыгина) Фекла Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1942
Чернышово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Убит