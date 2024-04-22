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Анферов Егор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

30.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анферова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Анферова (Шурыгина) Фекла Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анферова (Шурыгина) Фекла Ермолаевна

Смерть
30.03.1942
Чернышово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Убит

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