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Гаврила Егоров
Гаврила Егоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1702
Дата смерти
1756
Пол
Мужской
Отец
Егор Андреев
Около 1678 г.р.
Мать
Жена Егора
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец:
Егор Андреев
Мать:
Жена Егора
Смерть
1756
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