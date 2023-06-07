Гаврила Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Егор Андреев

Мать: Жена Егора

Смерть
1756
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