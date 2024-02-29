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Бабин Прокофий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Бабин Карп Никитич

Мать: Бабина Пелагея Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Бабина (Бабина) Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Бабина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Карпова (Бабина) Марина Прокофьевна

Мать ребёнка: Бабина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бабин Автоном Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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