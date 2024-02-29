Бабин Прокофий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Бабин Карп Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Бабина (Бабина) Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Бабина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Карпова (Бабина) Марина Прокофьевна
Мать ребёнка: Бабина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Бабин Автоном Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно