Григорьев Евгений Яковлевич
Место рожденияС. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Дата рождения11.07.1916
Дата смерти21.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1916
С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
01.08.1941
Сын: Григорьев Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Найдёнова Муза Васильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1949
Дочь: Ширяева Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Найдёнова Муза Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1962