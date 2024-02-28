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Григорьев Евгений Яковлевич

Место рождения

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния

Дата рождения

11.07.1916

Дата смерти

21.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1916

Отец: Григорьев Яков Яковлевич

Мать: Григорьева Любовь Михайловна

С. Николо-Пёстровка / Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Григорьев Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Найдёнова Муза Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1949

Дочь: Ширяева Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Найдёнова Муза Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найдёнова Муза Васильевна

Смерть
21.12.1962
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