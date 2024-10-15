Тричева Давида Георгиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тричева Давида Георгиевна

Место рождения

Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тричев Савва Федорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тричев Георгий Саввинович

Отец ребёнка: Тричев Савва Федорович

Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.

Дочь: Тричева Зиновья Саввиновна

Отец ребёнка: Тричев Савва Федорович

Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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