Тричева Давида Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тричев Георгий Саввинович
Отец ребёнка: Тричев Савва Федорович
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.
Дочь: Тричева Зиновья Саввиновна
Отец ребёнка: Тричев Савва Федорович
Смерть
Неизвестно