Зинкевич Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Днепровская Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.03.?
Сын: Зинкевич Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинкевич Наталья Анатольевна