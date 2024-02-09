Зинкевич Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинкевич Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1950

Отец: не указан

Мать: Шилова Феодосия Филимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Днепровская Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.03.?

Сын: Зинкевич Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинкевич Наталья Анатольевна

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