Шилкина (Рубанова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина (Рубанова) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1960

Дата смерти

17.06.2000

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1960

Отец: Рубанов Иван Васильевич

Мать: Рубанова Павлина Антонидовна

Рождение ребёнка
27.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
15.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Фёдор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Фёдор Александрович

Смерть
17.06.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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