Шилкина (Рубанова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1960
Дата смерти17.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1960
Рождение ребёнка
27.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилкин Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
15.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилкин Фёдор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область