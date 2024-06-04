Шавкунов Афонасий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Афонасий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: Шавкунов Семен Яковлев (Иевлев)

Мать: Шавкунова Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Ульяна

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: (Шавкунова) Гликерия Афанасьева

Мать ребёнка: Шавкунова Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шавкунов Гаврило Афанасьев

Мать ребёнка: Шавкунова Ульяна

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Шавкунов Лев Афанасьев

Мать ребёнка: Шавкунова Ульяна

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1729
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния

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