Шавкунов Афонасий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1686
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шавкунова Ульяна
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: (Шавкунова) Гликерия Афанасьева
Мать ребёнка: Шавкунова Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шавкунов Гаврило Афанасьев
Мать ребёнка: Шавкунова Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Шавкунова Ульяна
Смерть
1729