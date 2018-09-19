Сладков Анатолий
Место рожденияХабаровский край, район им. Лазо, пос. 26-ой км
Дата рождения15.09.1938
Дата смерти19.09.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938
Отец: Сладков Андрей
Мать: Сладкова Евдокия
Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, пос. 26-ой км
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.09.2018