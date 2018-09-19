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Сладков Анатолий

Место рождения

Хабаровский край, район им. Лазо, пос. 26-ой км

Дата рождения

15.09.1938

Дата смерти

19.09.2018

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938

Отец: Сладков Андрей

Мать: Сладкова Евдокия

Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, пос. 26-ой км
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.09.2018

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