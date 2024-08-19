Булгак Феликс Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти04.01.1938
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1922
Мать ребёнка: Булгак (Ющук) Наталья Кузьминична
Запись акта N⁰1870A от 10июля1922г. Краснопресненский отдел ЗАГС г.Москвы.
Смерть
04.01.1938
Коммунарка. Реаб.1957г Запись акта N⁰272, от 01.декабря 1956г. Тверской отдел ЗАГС г.Москвы