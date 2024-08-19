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Булгак Феликс Адольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

04.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1922

Сын: Булгак Юрий Феликсович

Мать ребёнка: Булгак (Ющук) Наталья Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Запись акта N⁰1870A от 10июля1922г. Краснопресненский отдел ЗАГС г.Москвы.
Смерть
04.01.1938
Москва, город федерального значения Москва
Коммунарка. Реаб.1957г Запись акта N⁰272, от 01.декабря 1956г. Тверской отдел ЗАГС г.Москвы

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