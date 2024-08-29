Хохлова (Люлюшкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Люлюшкина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люлюшкин Иван Иванович

Мать: Люлюшкина Анастасия Никитична

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Кравченко (Хохлова) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович

19.12.1928 по документам. На самом деле родилась 5.08.1928. Прабабушка в своей автобиографии описывает это следующим образом: "Я родилась 5 августа 1928 года в поле под ржаной копной (мама серпом жа... Показать все
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Хохлова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович

Валя
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Хохлова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович

Катя
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Хохлова Анна Петровна

Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Хохлова Анна Петровна

Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович

Из автобиографии прабабушки Лиды: " В 1936 г. родилась вторая Аннушка."
Рождение ребёнка
?.04.1939

Дочь: Хохлова Зина Петровна

Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович

Зина родилась во второй половине апреля, в какой-то праздник. Из автобиографии прабабушки Лиды: " В 1939 г. родилась (весной, 2-я половина апреля). Отца дома не было и мы не знали где он есть. Мать ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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