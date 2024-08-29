Хохлова (Люлюшкина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Кравченко (Хохлова) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович
19.12.1928 по документам. На самом деле родилась 5.08.1928. Прабабушка в своей автобиографии описывает это следующим образом: "Я родилась 5 августа 1928 года в поле под ржаной копной (мама серпом жа... Показать все
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Хохлова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович
Валя
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Хохлова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович
Катя
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Хохлова Анна Петровна
Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Хохлова Анна Петровна
Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович
Из автобиографии прабабушки Лиды: " В 1936 г. родилась вторая Аннушка."
Рождение ребёнка
?.04.1939
Дочь: Хохлова Зина Петровна
Отец ребёнка: Хохлов Петр Иванович
Зина родилась во второй половине апреля, в какой-то праздник. Из автобиографии прабабушки Лиды: " В 1939 г. родилась (весной, 2-я половина апреля). Отца дома не было и мы не знали где он есть. Мать ... Показать все
Смерть
Неизвестно