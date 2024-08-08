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Бочкарев Петр Михайлович

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Бочкарев Михайло Иванович

Мать: Бочкарева Марина Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 4 года. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 352 (1462) В ИВ 1828 года Быркинской церкви- 4 года. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 225, л. 464 об. № 50 (22... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1843

Жена: Бочкарева Елена Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Бочкарева Марья Петровна

Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1844 года - 1 год. (как крестьяне в Доно), Быркинская церковь ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, л. 530. № 477
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Бочкарева Анфиса Петровна

Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 5 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 18 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Бочкарева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1849 года - 2 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 17 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 5... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Бочкарева Агафия Петровна

Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 15 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Бочкарева Александра Петровна

Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 8 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Бочкарева Елена Петровна

Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 7 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Смерть
Неизвестно

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