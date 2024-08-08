Бочкарев Петр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1821
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 4 года. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 352 (1462) В ИВ 1828 года Быркинской церкви- 4 года. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 225, л. 464 об. № 50 (22... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1843
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Бочкарева Марья Петровна
Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна
В ИВ 1844 года - 1 год. (как крестьяне в Доно), Быркинская церковь ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, л. 530. № 477
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Бочкарева Анфиса Петровна
Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна
В ИВ 1849 года - 5 лет. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 18 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Бочкарева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна
В ИВ 1849 года - 2 года. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 8 об. № 80 В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 17 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 5... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Бочкарева Агафия Петровна
Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 15 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Бочкарева Александра Петровна
Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 8 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Бочкарева Елена Петровна
Мать ребёнка: Бочкарева Елена Николаевна
В ИВ 1862 года Быркинской Николаевской церкви - 7 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1983, л. 242 об.. № 51 (161)
Смерть
Неизвестно