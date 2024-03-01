Киреева (Кожевникова) Эмма Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Кожевникова) Эмма Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Федор

Мать: Кожевникова (Рыжова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2018

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